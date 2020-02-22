ورشة عمل لمنهج CDIO بمركز التميز في الطاقة بعين شمس

ينظم مشروع مركز التميز في الطاقة ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT بالتعاون مع جامعات عين شمس، والمنصورة وأسوان ورشة عمل للقيادات الهندسية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الثلاث لتقديم وشرح منهج CDIO Conceive-Design-Implement-Operate – CDIO Workshop، وذلك كما هو منفذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.





تقام ورشة العمل بكلية هندسة جامعة عين شمس في الفترة من 29 مارس وحتى 2 أبريل 2020 .





ويتمثل الهدف العام للورشة في النهوض بقدرة الجامعات الشريكة في مركز التميز في الطاقة لتمكينهم من إنتاج خريجين مهرة وأبحاث تطبيقية رفيعة المستوى في مجال الطاقة، فضلا عن تعزيز الثقافة التعليمية المرتكزة على حل المشكلات المحلية والعالمية، وتحسين المهارات التطبيقية للمهندسين المصريين من خلال دمج وتعزيز استخدام المعرفة الأساسية في التطبيقات ومواءمة التجربة التعليمية المصرية مع احتياجات الطاقة في القطاعين الحكومي والخاص.





ويهدف منهج CDIO إلى معالجة الفجوة بين الوضع الراهن والوضع الذي نسعى لتحقيقه في التعليم الهندسي في مصر، وذلك من خلال التأكيد على مهارات التعلم القائمة على المشاريع واللازمة لتنفيذ منتجات وأنظمة جديدة بنجاح.





والجدير بالذكر ان مصمم ورشة عمل CDIO والمحاضر فيها: البروفيسور ماتس هانسون، أستاذ فخري بمعهد ستوكهولم السويد وسكولكوفو للتكنولوجيا موسكو، روسيا Stockholm Sweden and Skolkovo Institute KTH





وتتضمن شروط الالتحاق بورشة العمل التي تمتد على مدار خمسة أيام الالتزام التام بالحضور، والمشاركة الفعالة والنشطة والمساهمات طوال الأيام الخمسة للورشة، دون تغيب أو حضور جزئي، كما سيُطلب من المشاركين إكمال بعض الأعمال التحضيرية قبل حضور ورشة العمل: منها تحديد المجالات التي يمكن فيها تطبيق / تنفيذ منهج CDIO .





يذكر ان الورشة مصممة في صورة مهام تسند إلى كل فريق ومتصلة بخلفية المشاركين في الفريق وتفضيلاتهم بالإضافة إلى محاضرات وجلسات عمل.





جدير بالذكر ان مشروع مركز التميز للطاقة سيتولي المسؤولية الخاصة بكل المستلزمات اللوجستية لورشة العمل.