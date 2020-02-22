AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ورشة عمل لمنهج CDIO بمركز التميز في الطاقة بعين شمس

السبت 22/فبراير/2020 - 11:55 ص
مركز التميز في الطاقة
مركز التميز في الطاقة
Advertisements
حسام الفقي
ينظم مشروع مركز التميز في الطاقة ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT بالتعاون مع جامعات عين شمس، والمنصورة وأسوان ورشة عمل للقيادات الهندسية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الثلاث لتقديم وشرح منهج CDIO Conceive-Design-Implement-Operate – CDIO Workshop، وذلك كما هو منفذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. 

تقام ورشة العمل بكلية هندسة جامعة عين شمس في الفترة من 29 مارس وحتى 2 أبريل 2020 .

ويتمثل الهدف العام للورشة في النهوض بقدرة الجامعات الشريكة في مركز التميز في الطاقة لتمكينهم من إنتاج خريجين مهرة وأبحاث تطبيقية رفيعة المستوى في مجال الطاقة، فضلا عن تعزيز الثقافة التعليمية المرتكزة على حل المشكلات المحلية والعالمية، وتحسين المهارات التطبيقية للمهندسين المصريين من خلال دمج وتعزيز استخدام المعرفة الأساسية في التطبيقات ومواءمة التجربة التعليمية المصرية مع احتياجات الطاقة في القطاعين الحكومي والخاص.  

ويهدف منهج CDIO إلى معالجة الفجوة بين الوضع الراهن والوضع الذي نسعى لتحقيقه في التعليم الهندسي في مصر، وذلك من خلال التأكيد على مهارات التعلم القائمة على المشاريع واللازمة لتنفيذ منتجات وأنظمة جديدة بنجاح.

والجدير بالذكر ان مصمم ورشة عمل CDIO والمحاضر فيها: البروفيسور ماتس هانسون، أستاذ فخري بمعهد ستوكهولم السويد وسكولكوفو للتكنولوجيا موسكو، روسيا Stockholm Sweden and Skolkovo Institute KTH

وتتضمن شروط الالتحاق بورشة العمل التي تمتد  على مدار خمسة أيام الالتزام التام بالحضور، والمشاركة الفعالة والنشطة والمساهمات طوال الأيام الخمسة للورشة، دون تغيب أو حضور جزئي، كما سيُطلب من المشاركين إكمال بعض الأعمال التحضيرية قبل حضور ورشة العمل: منها تحديد المجالات التي يمكن فيها تطبيق / تنفيذ منهج CDIO .

يذكر ان الورشة مصممة في صورة مهام تسند إلى كل فريق ومتصلة بخلفية المشاركين في الفريق وتفضيلاتهم بالإضافة إلى محاضرات وجلسات عمل.

جدير بالذكر ان مشروع مركز التميز للطاقة سيتولي المسؤولية الخاصة بكل المستلزمات اللوجستية لورشة العمل. 
 يقدم طلب حضور ورشة عمل CDIO قبل 4 مارس 2020 من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حصاد جامعة عين شمس في 2019.. توقيع أول توأمة من نوعها في مجال جراحات وعلاج عيوب القلب الخلقية مع مستشفى رويال برومتن بلندن.. افتتاح مركز التميز في الطاقة بكلية الهندسة..ومذكرة تفاهم مع جامعة برلين

بدء قبول طلاب كلية الهندسة بمنحة مركز التميز في الطاقة.. اعرف طريقة التقديم

جامعة عين شمس في أسبوع.. اعرف طريقة التقديم بمنحة مركز التميز في الطاقة.. اجتماع لجنة البحوث التطبيقية.. وعميد التجارة يتابع سير الامتحانات

ننشر الشروط ومعايير القبول بمركز التميز في الطاقة.. خدمات

هندسة عين شمس تنظم ورشة عمل «يوم الصناعة في مجال الطاقة»

ترشيحاتنا

تقى من أمراض القلب.. شاهد تأثير تناول كوب من القرفة على صحتك

كورونا يصيب أسعار الذهب العالمية ..فيديو

طيران الجيش السوري يدمر آليات عسكرية تركية في إدلب.. فيديو

أفراح الزمالك تتواصل عقب وصول بعثة الفريق إلى مطار القاهرة.. والحزن يخيم على لاعبي الأهلي وأبرزهم كهربا.. فيديو

بنت الجيران في الكويت.. شاهد رقص نساء ورجال في الشارع على مقطع من الأغنية

جريمة على الهواء.. مزارع يقتل صحفية.. ويوتيوب يرفض مسح الفيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموضة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة علا الفارس

بعد إعلان موعد طرحها.. مواصفات ليون كوبرا Leon Cupra الجديدة

بعد تخفيضات اليوم.. أسعار سوزوكي suzuki تبدأ من 129 ألف جنيه.. صور