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حوادث

كانت تحمل جثة.. مصرع شخص وإصابة 3 في تصادم سيارة نقل موتى ونقل بأسيوط

السبت 22/فبراير/2020 - 11:57 ص
تصادم سيارة نقل موتي
تصادم سيارة نقل موتي وأخرى نقل
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إيهاب عمر

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 3 آخرون، اليوم، السبت، إثر حادث تصادم بين سيارتين إحداهما لنقل الموتى وأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي في أسيوط.

 

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل الموتى وداخلها إحدى الجثث وسيارة لنقل الفحم بالطريق الصحراوي الشرقي ووقوع وفيات ومصابين.

 

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بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة الأولية، اصطدام سيارة لنقل الموتى رقم "8944 س د ج" داخلها إحدى الجثث "سيد محمود"، 48 سنة، من مركز المراغي بسوهاج ومنقولة إلى إحدى محافظات الوجه البحري، مع سيارة لنقل الفحم رقم "4257 د ف ق".

 

وأسفر عن وفاة "خالد أحمد جاد الله"، 45 سنة، من سوهاج، وإصابة كل من "يوسف سعيد على"، 47 سنة، من الإسكندرية، و"ياسر محمد مسعود"، 38 سنة، من سوهاج، و"عبد الحميد عزمي عبد الحي"، 35 سنة، من سوهاج.

 

تحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وأخطرت النيابة العامة.

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