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لميس سلامة: "صناع الأمل" المبادرة العربية الأكبر لتكريم صناع الخير.. فيديو

السبت 22/فبراير/2020 - 11:46 ص
الدكتور مجدي يعقوب
الدكتور مجدي يعقوب يتسلم وشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني
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فرح علاء الخولي

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن مبادرة "صناع الأمل" تعد المبادرة العربية الأكبر لتكريم أصحاب العطاء وصانعي التغيير الإيجابي ونشر الخير والأمل، وهي المبادرة التي يتباها سمو الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء.

وتابعت الإعلامية لميس سلامة، في فقرة السوشيال ميديا من برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن كانت هناك متابعة قوية من السوشيال ميديا لهذه المبادرة وخاصة لتكريم الجراح العالمي ملك القلوب الدكتور مجدي يعقوب، باعتباره واحد من أهم رموز العالم العربي الذي ساهم في استعادة الأمل لكثير من القلوب المريضة، وقد منح وشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني.

وأضافت أنه تم خلال هذا الحفل والتكريم جمع مبلغ كبير جدًا من التبرعات لصالح مستشفى مجدي يعقوب الجديدة لعلاج مرضى القلب في القاهرة.

وقد أعلن بذلك سمو الشيخ محمد بن راشد على حسابه بـ "تويتر" قائلًا: "كرمنا اليوم صناع الأمل في دورته الثالثة..ألف مبروك للفائزين.. كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ 360 مليون جنيه لمستشفى مجدى يعقوب الجديد للقلب في القاهرة..صناعة الأمل هي الصناعة التي لا يخسر فيها أحد".

وتابع محمد بن راشد قائلًا: "يتبقى الإمارات مستمرة في احتضان صناعة الخير والأمل والإيجابية في عالمنا العربي..وستبقى حاضنة لكل العرب..وسيبقى حب الخير في عالمنا العربي مستمر ومتسارع".

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