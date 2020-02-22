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محافظات

إزالة 303 حالات تعدٍ على أراضي الدولة بالفيوم

السبت 22/فبراير/2020 - 11:55 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن إزالة 303 حالات تعدٍ على أراضي الدولة واسترداد 745 فدانًا و193 ألفا و130 مترًا، خلال أعمال الموجة الــ15 التي بدأت في الثاني من شهر فبراير الحالي لاسترداد حق الشعب.

ونوه محافظ الفيوم، بأن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة أسفرت عن إزالة 48 حالة تعدٍ بالزراعة على أراضي أملاك الدولة بإجمالى مساحة 745 فدانًا، منها 6 حالات بمركز الفيوم على مساحة 131 فدانًا و4 قراريط، و11 حالة بمركز إطسا على مساحة 528 فدانًا و6 قراريط، و29 حالة بمركز يوسف الصديق على مساحة 75 فدانًا و14 قيراط، وحالتين تعدٍ بمركز طامية على مساحة 10 أفدنة.


وأضاف أن الحملات نجحت أيضًا فى إزالة 255 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة بإجمالى مساحة 193130 مترًا، منها حالتي تعدٍ بمركز الفيوم على مساحة 45200 مترًا، و166 حالة بمركز إطسا على مساحة 124260 مترًا، و83 حالة بمركز يوسف الصديق على مساحة 22430 مترًا، و4 حالات بمركز طامية على مساحة 1240 مترًا.

وأكد محافظ الفيوم، ضرورة استرداد كافة أراضي أملاك الدولة من واضعى اليد المتقاعسين عن سداد المصروفات والرسوم الخاصة بالتقنين، أو الذين لم يتقدموا بطلبات تقنين، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ جميع قرارات الإزالة بكل حزم خلال تلك الموجة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

ووجه "الأنصاري"، رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق المستمر مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات، لتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل، مؤكدًا أن تلك الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاسترداد حق الشعب.
إزالة 303 حالات تعدٍ على أراضي الدولة بالفيوم
إزالة 303 حالات تعدٍ على أراضي الدولة بالفيوم
إزالة 303 حالات تعدٍ على أراضي الدولة بالفيوم
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