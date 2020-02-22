قصور الثقافة تفتتح فعاليات العرض المسرحي "الوجه الآخر"





افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة أولى ليالي مهرجان شرائح المسرح الفرق إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والمقامة على مسرح مركز الجيزة الثقافي.





وقدمت ثقافة العرض المسرحي "الوجه الآخر" عن رائعة وليم شكسبير بثقافة القناطر الخيرية "تاجر البندقية" إخراج أحمد حجاج، إضاءة أيمن عباس، صوت عبد المنعم محمد، ميكانيست عصام سعيد، بطولة مينا سمير، شروق طارق، محمد يوسف، أيمن العربي، جمال يوسف.



