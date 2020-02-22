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ثقافة

قصور الثقافة تفتتح فعاليات العرض المسرحي "الوجه الآخر"

السبت 22/فبراير/2020 - 11:47 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
 

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة أولى ليالي مهرجان شرائح المسرح الفرق إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والمقامة على مسرح مركز الجيزة الثقافي.

وقدمت ثقافة العرض المسرحي "الوجه الآخر" عن رائعة وليم شكسبير بثقافة القناطر الخيرية "تاجر البندقية" إخراج أحمد حجاج، إضاءة أيمن عباس، صوت عبد المنعم محمد، ميكانيست عصام سعيد، بطولة مينا سمير، شروق طارق، محمد يوسف، أيمن العربي، جمال يوسف.

يدور العرض المقتبس عن إحدى أشهر روايات الكاتب الإنجليزي العالمي وليم شكسبير، حول شخصية تاجر من مدينة البندقية فى إيطاليا يدعى أنطونيو كان كريما ودودا مع الجميع ولم يتقاعس عن مساعدة أحد ولكنه فى ذات يوم أحتاج لبعض المال من أجل صديقه فلجأ لأحد التجار ممن كان يقرضون الناس بالربا الفاحش وذلك لحين وصول مراكبه المحملة بالتجارة والأموال ويقوم بسداد هذا الدين ولكن تتوالى الأحداث لتكشف عن صراع الخير والشر وثنائيات الحب والثروة، الرغبة فى الانتقام والتسامح.
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