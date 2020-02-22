التنمية المحلية: استخدام كشافات الصوديوم يوفر 7.8 مليار جنيه.. فيديو

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: إن توفير 7,8 مليار من كشافات التوفير جاء كنتاج لفرق العمل، موضحا أن العقد الخاص بتركيب كشافات موفرة للطاقة تم توقيعها في عام 2015.





وأكد خالد قاسم، أثناء مداخلته الهاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة"ten"، أن وزارة التنمية المحلية وقعت العقد مع الهيئة العربية للتصنيع من خلال مصنع للالكترونيات، بالإضافة إلى وزارة المالية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال شركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك لتوريد وتصدير الكشافات الموفرة للطاقة على مستوى كل محافظات مصر.





وأشار المتحدث بأسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن كشافات الصوديوم كميتها تصل الى 240 ألف، أما كشافات الصوديوم اللد تصل الى 3 مليون واكثر، لافتا الى ضرورة وجود ملحقات للإنارة ، خاصة العدادات الثلاثية مزودة بتايمر.





وأوضح خالد قاسم، ان هذا الامر يترتب عليه إدارة اقتصادية قوية تعمل على توفير لتوفير الطاقة، حتى وصل التوفير الى نسب 7.8 مليار جنيه.

