AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيطاليا تعلن ثاني حالة وفاة بسبب كورونا

السبت 22/فبراير/2020 - 11:55 ص
220 عريس وعروسة بالكمامات..
220 عريس وعروسة بالكمامات.. كورونا يحيي حفل زفاف جماعي
Advertisements
سمر صالح

أفادت وسائل إعلام إيطالية اليوم، السبت، بوفاة مصاب جديد بفيروس كورونا، بعدما أعلنت أمس الجمعة تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس المستجد داخل البلاد.

 

ووفقا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" وغيرها من وسائل الإعلام الإيطالية تعود حالة الوفاة الأولى لرجل يبلغ من العمر 78 عاما ويسكن بالقرب من بادوفا في منطقة فينيتو​​​.

 

ولم تتوفر معلومات عن صاحب حالة الوفاة الجديدة اليوم.

 

وذكرت السلطات الإيطالية، أنها سجلت 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 16 شخصا.

 

وكانت حالة الاشتباه الأولى سجلت في إيطاليا لمواطن (38 عاما) تم إدخاله المستشفى يوم الأربعاء، ونظرا لعدم وجود اتصال واضح له بالصين، لم يربط الأطباء على الفور حالته بفيروس كورونا، لكن بعد تدهور حالته، وإدخاله العناية المركزة، أبلغ الأطباء أنه قضى بعض الوقت في وقت سابق من هذا الشهر مع صديق كان في الصين في يناير الماضي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عروس ترفض السماح لشقيقة العريس بحضور حفل الزفاف

عريس وعروسة يلغيان حفل زفافهما بعد صدمتهما في والديهما

عريس وعروس يقومان بفعل غريب في حفل زفافهما

زواج رغم أنف كورونا.. كنيسة تتحدى الفيروس القاتل بحفل زفاف جماعي.. صور

رغم إصابته بالشلل.. عريس يقف على قدميه لأول مرة منذ سنوات من أجل عروسه.. شاهد

إعلان الحداد أم تقديم الشوكولاتة.. هكذا تعاني نساء العالم خلال احتفال الفلانتين

ترشيحاتنا

أرسل فويس نوت واكسب فلوس.. خاصية جديدة من فيسبوك

غدًا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب 1441 هجريًا

الأرصاد: حالة من الطقس السيئ تضرب البلاد لمدة 3 أيام.. فيديو

بأسعار خيالية للشباب.. رئيس «كيان» يكشف عن الموعد النهائي لطرح علامة «كوبرا» الرياضية

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان رانيا يوسف فى الفجيرة

تريند الفن.. متحول جنسيًا.. راقصة عربية تثير الجدل بهذا الفيديو.. هل تعمد ضرب محمد رمضان؟ باسم سمرة يرد عبر صدى البلد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموضة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة علا الفارس

بعد إعلان موعد طرحها.. مواصفات ليون كوبرا Leon Cupra الجديدة

بعد تخفيضات اليوم.. أسعار سوزوكي suzuki تبدأ من 129 ألف جنيه.. صور