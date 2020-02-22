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أخبار العالم

الصحة العالمية قلقة من فيروس كورونا لهذا السبب

السبت 22/فبراير/2020 - 11:56 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، عن قلقها من تسجيل إصابات بفيروس كورونا لأشخاص لم يسافروا إلى الصين ولم يختلطوا بمرضى.

وكانت المنظمة العالمية قد أعربت، أمس الجمعة، عن قلقها من زيادة تفشي فيروس كورونا في إيران وانتشاره في دول ذات أنظمة صحية ضعيفة.

وقال أمين عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي، إن "المنظمة عينت 4 مبعوثين خاصين" ضمن جهودها لمواجهة كورونا حول العالم.

وأشار إلى أن بعثة مشتركة تقودها المنظمة في الصين ستتوجه إلى ووهان اليوم السبت لمواصلة عملها بالمدينة التي ظهر بها كورونا لأول مرة.

وأضاف أن المنظمة تخشى تفشي كورونا بالدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة، معربة عن قلقها من تزايد حالات الإصابة بكورونا في إيران.
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