الهلال يستضيف الاتحاد بـ الدوري السعودي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسه الاتحاد اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدورى السعودى " .





ويسعى الهلال بقيادة فنية لـ رازفان لوسيسكو لمواصلة مسيرة النتائج الإيجابية وتحقيق الثلاث نقاط للمحافظة على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي .





بينما يحاول فريق الاتحاد الخروج من أحزانه الأخيرة حيث تعرض لخسارة مفاجئة أمام فريق ضمك الجولة الماضية بنتيجة هدف دون رد.





ويحتل فريق الهلال المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي برصيد 41 نقطة بينما جاء الاتحاد في المركز الـ13 برصيد 19 نقطة.