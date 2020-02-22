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رياضة

موعد مباراة الهلال والاتحاد بالدوري السعودي والقنوات الناقلة

السبت 22/فبراير/2020 - 12:06 م
الهلال والاتحاد
الهلال والاتحاد
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عبدالله هشام
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسه الاتحاد اليوم على ملعب جامعة الملك سعود ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة  دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدورى السعودى". 

وتقام المباراة بين الهلال والاتحاد في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة KSA Sports 1 HD بتعليق فارس عوض، كما تذاع عبر قناة KSA Sports 3 HD بتعليق عبدالله الحربي.

ويسعى الهلال بقيادة فنية لـ رازفان لوسيسكو لمواصلة مسيرة النتائج الإيجابية وتحقيق الثلاث نقاط للمحافظة على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي .

ويحاول فريق الاتحاد في المقابل الخروج من أحزانه الأخيرة، حيث تعرض لخسارة مفاجئة أمام فريق ضمك الجولة الماضية بنتيجة هدف دون رد.

ويحتل فريق الهلال المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي برصيد 41 نقطة بينما يأتي الاتحاد في المركز الـ13 برصيد 19 نقطة.
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