موعد مباراة الهلال والاتحاد بالدوري السعودي والقنوات الناقلة

جامعة الملك سعود ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدورى السعودى". يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسه الاتحاد اليوم على ملعبضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدورى السعودى".





وتقام المباراة بين الهلال والاتحاد في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة KSA Sports 1 HD بتعليق فارس عوض، كما تذاع عبر قناة KSA Sports 3 HD بتعليق عبدالله الحربي.





ويسعى الهلال بقيادة فنية لـ رازفان لوسيسكو لمواصلة مسيرة النتائج الإيجابية وتحقيق الثلاث نقاط للمحافظة على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي .





ويحاول فريق الاتحاد في المقابل الخروج من أحزانه الأخيرة، حيث تعرض لخسارة مفاجئة أمام فريق ضمك الجولة الماضية بنتيجة هدف دون رد.





ويحتل فريق الهلال المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي برصيد 41 نقطة بينما يأتي الاتحاد في المركز الـ13 برصيد 19 نقطة.