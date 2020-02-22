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أخبار البلد

نقيب الصحفيين العراقيين يحذر مسئولي المنافذ الحدودية من التهاون في مواجهة فيروس كورونا

السبت 22/فبراير/2020 - 12:05 م
اتحاد الصحفيين العرب
اتحاد الصحفيين العرب
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عبدالوكيل ابوالقاسم

أعرب رئيس اتحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقيين، مؤيد اللامي، عن مخاوفه من إصابة فيروس كورونا للفقراء غير المتمكنين من علاج أنفسهم مع ضعف إجراءات المؤسسات الصحية وعدم قدرة منافذ العراق على منعه.


وقال "اللامي"، فى تصريحات، "أرى أن هناك ارتباكا في العراق بشأن فيروس كورونا من اختراق المجتمع العراقي مع وجود عشرات آلاف العراقيين بين مسافرین وعائدين لبلدهم فضلا عن زيارة عشرات آلاف الوافدين.. الخوف من أنه سيصيب الفقراء غير المتمكنين من علاج انفسهم مع ضعف اجراءات مؤسساتنا الصحية وعدم قدرة منافذنا على منعه".

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