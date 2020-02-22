الاختلاف حتى في المهرجانات.. ناقد فني يكشف كواليس مهرجان برلين بدورته ال70

قال الناقد الفني طارق الشناوي ، إن فاعليات مهرجان برلين السنيمائي انطلق أمس في دورته ال 70 بمشاركة الكثير من الدول الأجنبية .





وأضاف طارق الشناوي خلال لقائه ببرنامج " صباحك مصري " المذاع علي فضائية " أم بي سي مصر "، أن عدد الأفلام السينمائية المشاركة بالمسابقة الرسمية تبلغ حوالي 18 فيلم ، مشيرا الي أنه لا توجد أي مشاركة عربية في مسابقة الأفلام السينمائية الطويلة.





وأكد الناقد الفني ، أن المهرجانات الأوروبية تختلف في كثير من الأمور عن المهرجانات التي تتم داخل مصر والوطن العربي، مضيفا أن أوروبا تنسب المهرجان الي مؤسسه وليس الي الرئيس كما تفعل المهرجانات العربية.





كان مهرجان برلين السينمائي بدأ فعالياته في نسخته الـ70 بعرض فيلم للمخرج الكندي فيليب فالاردو، تدور قصته حول شابة تقوم بالرد على رسائل معجبين مرسلة للأديب دي جي سالينجر، وتدور أحداث فيلم « ماي سالينجر يير» في نيويورك في التسعينات من القرن الماضي، وهو مقتبس من مذكرات تحمل نفس الاسم للمؤلفة جوانا راكوف. وتعمل بطلة العمل في وكالة تمثل الكتاب والمؤلفين لدى دور النشر وتحمل بأن تصبح كاتبة.



يشار إلى أن مهرجان برلين يعد من أبرز المهرجانات السينمائية في العالم بجانب كان و فينيسيا، كما أنه أحد المهرجانات القلائل الذي يفتح أبوابه للمواطنين. ولن يتنافس معظم الـ340 فيلما من المقرر عرضها طوال فترة المهرجان التي تمتد عشرة أيام على جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم، إذ يتنافس 18 فيلما، بينها 16 فيلما يتم عرضها لأول مرة، على جائزة الدب الذهبي.

