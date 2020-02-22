جامعة أسوان تنظم مؤتمرا دوليا لبحث سبل التنمية المستدامة فى بحيرة ناصر





من جانبه أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أن الجامعة بصدد إقامة مؤتمر دولى لبحث سبل كيفية تنمية موارد بحيرة ناصر ومناقشة السدود ومستقبل الثروة السمكيه ومشكلات الصيادين واستثمار التماسيح تحت رعاية رئيس الوزراء .









ويقام المؤتمر الدولى تحت عنوان "التنوع البيولوجى والأمن القومى "بحيره ناصر.. حالة للدراسة" وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبرئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان و الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.





وأكد الدكتور أحمد غلاب أن بحيرة ناصر هى ضمانة للتنمية فى الجنوب والاهتمام بها قد يغير وجه الحياة فى مصر على جميع الاصعدة الاقتصادية والتنموية مما له اثر كبير على الاستقرار والأمن القومى.





وأوضح الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث على أهمية دراسة كل ما يخص الصيد والمصايد مثل مستقبل منخفضات توشكى فى مصايد الأسماك وتطوير الصناعة وضرورة التنمية المستدامة للبحيرة وماحولها لتحويل التهديدات والمخاطر إلى فرص مع تعزيز النجاحات ونقاط القوة وازالة نقاط الضعف لأحداث تغيرات ايجابية طويلة الأمد وذلك بمشاركة جميع المؤسسات المعنية والمساهمة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية والإفريقية للوصول إلى أقصى استفادة ممكنة.





من جانبه أضاف الدكتور إمام عبد الغنى مكاوى أستاذ بيولوجيا الأسماك و رئيس اللجان المنظمة لأعمال المؤتمر أنه يتضمن مناقشة العديد من الملفات المهمة مثل دراسة الاستزراع المائى من تفريخ وتربية الاسماك وصحة الحيوانات المائية من أمراض طفيلية وميكروبية للأسماك وكذلك الدراسات الاجتماعية والاقتصادية للصيادين ودور المؤسسات التعليمية والوسائط المتعددة فى إدارة ثقافة التنوع البيولوجى والتنمية المستدامة للسياحة النهرية فى بحيرة ناصر.





وذكر الدكتور أسامة محمد محمود أستاذ بيولوجيا الأسماك بكلية العلوم بجامعة أسيوط ورئيس اللجان المشاركه انه من الملفات التى سيجرى مناقشتها أيضًا تقييم المخزون السمكى ببحيرة ناصر والكتلة الحيوية للافقاريات وغيرها من الحيوانات وتقييم المخزون من التماسيح فى البحيرة وتأثيرها على مصايد الأسماك وتربية التماسيح فى مصر، والعمل على أهمية الثروة السمكيه وصرف الإهتمام نحو الموارد المائية من النظم البيئية والتغيرات المناخية فى بحيرة ناصر والبيئة الخطرة لبناء السدود على النيل وأهمية الخصائص الجيولوجية فى البحيرة والعصر البلاستيكى وتأثيره على التنوع البيولوجى فى البحيرة ونهر النيل وعلم السموم والبيئة وإدارة التلوث.