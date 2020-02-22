العراق.. مقتدى الصدر يهدد بمظاهرة مليونية إذا لم تقر الموافقة على الحكومة

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم، السبت، إلى تظاهرة مليونية واعتصامات في محيط المنطقة الخضراء، في حال لم تقر التشكيلة الحكومية في جلسة برلمانية يوم الاثنين المقبل.





وقال الصد، في بيان نشر على حسابه على "تويتر": "إذا لم تنعقد الجلسة هذا الأسبوع أو إذا لم يتم التصويت على تشكيلة حكومية عراقية نزيهة أو إذا كانت التشكيلة ليست على تطلعات المرجعية الشيعية العليا في البلاد والشعب فهذا يستدعي الخروج في مظاهرة مليونية بدون عناوين، ثم تحويلها إلى اعتصامات في المنطقة الخضراء للضغط من أجل الوصول إلى إنقاذ العراق من الفاسدين والطائفيين والعرقيين".





وأضاف زعيم التيار الصدري: "نتطلع لعقد جلسة البرلمان للتصويت على تشكيلة وزارية غير محاصصاتية، وليكن أول مهامها تحديد موعد إجراء انتخابات مبكرة نزيهة".





وتأتي هذه التهديدات على خلفية تأكيد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في بيان مساء أمس الجمعة أن "رئاسة مجلس النواب لم تقرر حتى الآن موعد الجلسة الاستثنائية للتصويت على الكابينة الوزارية".





من جهته، أكد نائب الحلبوسي، حسن الكعبي المنتمي لتحالف سائرون (التي يتزعمها التيار الصدري في البرلمان)، في وقت سابق الجمعة عقد جلسة برلمانية يوم الاثنين القادم للتصويت على حكومة علاوي.





فيما قال علي اللامي (سائرون) إنه في حال رفض الحلبوسي عقد جلسة الاثنين المقبل للتصويت على التشكلية الحكومية، فإن نائبه الأول، حسن الكعبي سيترأسها.





يذكر أن تحالف القوى العراقية برئاسة الحلبوسي، كان قد أعلن في وقت سابق، عدم التصويت لصالح حكومة محمد توفيق علاوي في البرلمان بدعوى أنها لا تحظى بدعم الحراك الشعبي في البلاد.





في السياق ذاته، استبعد رئيس الوفد المفاوض لإقليم كردستان إلى بغداد، هوشيار زيباري عقد جلسة البرلمان يوم الاثنين المقبل، مشيرًا إلى أن المباحثات لا تزال مستمرة.





وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الذي يتمسك المتظاهرون في العراق برفض اسمه، معتبرين أنه محسوب على الأحزاب، كما أنه تولى منصبًا وزاريًا في السابق (وزير الاتصالات) دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل.





يأتي كل هذا في وقت لا يزال المتظاهرون متمسكين برفض تشكيل الحكومة من قبل علاوي، مطالبين بحكومة مستقلة بعيدة عن الأحزاب، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.



