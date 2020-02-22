AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: تصريحات السفير الكويتى تؤكد نجاح السياسات الاقتصادية المصرية

السبت 22/فبراير/2020 - 01:29 م
السفير الكويتى لدى
السفير الكويتى لدى القاهرة محمد صالح الذويخ
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
وصف النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن تصريحات السفير الكويتى لدى القاهرة، محمد صالح الذويخ بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى اتخذته مصر على عاتقها وتأكيده بأن الكويتيين من أشد المعجبين بما حققته مصر من تحديث للاقتصاد ولمفاصل الدولة، بأنها شهادة عربية تؤكد نجاح برنامج الاقتصاد المصرى، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت لديه رؤية ثاقبة لانتشال الاقتصاد المصرى وإنقاذ مصر من شبح الإفلاس.

وأشاد "المسعود" فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد "الذويخ" بأن ما حققته مصر خلال الخمس سنوات الأخيرة لم يتحقق خلال نصف قرن مضي وأن الخطوات الإصلاحية وراءها رجال مخلصون محبون لوطنهم وأن هناك تطلعا كبيرا من جانب المستثمرين الكويتيين من القطاع الخاص للاستثمار فى مصر فى ضوء الاستقرار الاقتصادي الذى تتمتع به حاليًا، فضلًا عن تحسن مناخ الاستثمار خصوصا بعد قانون الاستثمار الجديد الذى يكفل ويحفظ حقوق المستثمرين.

وأوضح أن هذه التصريحات الواضحة من السفير الكويتى بالقاهرة تؤكد أن المجتمع العربى يتابع عن كثب جميع الأوضاع السياسية والاقتصادية داخل مصر وأنها حريصة على دعم مسيرة الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات الكويتية إلى مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفير إيطاليا يشيد بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

نائب: مصر نجحت فى استعادة مكانتها السياحية عالميا بفضل جهود السيسى

هالة السعيد: نتوقع أن تؤدي نتائج برنامج الإصلاح إلى تحفيز الاستثمار الخاص

الأسرى والمفقودون الكويتيون على رأس مباحثات العراق والكويت

رئيس الوزراء يلتقي السفير الكويتي بالقاهرة .. صور

الكويت تمنح مصر 15 مليون دينار قرضا لتنفيذ مشروعات بشمال سيناء

ترشيحاتنا

تسجيل أول حالة اشتباه بفيروس كورونا في دولة عربية جديدة

بفستان مبهج.. آيتن عامر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان رانيا يوسف فى الفجيرة

الأهلي ينتظر عقوبات مغلظة على لاعبي الزمالك .. وليد صلاح الدين يكشف دور رمضان صبحي مع الأحمر

تتخطى الـ20 مليون جنيه.. شاهد احتراق سيارة فيراري F40 أمام أعين صاحبها

بينها 4 دول عربية.. كورونا يغزو الشرق الأوسط ويهدد حياة آلاف السكان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالورد.. زوجة تامر حسنى تتألق فى لندن

تتخصص في زراعته مدن القناة.. البرتقال يتصدر موالح الإسماعيلية

على الموضة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة علا الفارس