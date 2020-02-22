برلماني: تصريحات السفير الكويتى تؤكد نجاح السياسات الاقتصادية المصرية

وصف النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن تصريحات السفير الكويتى لدى القاهرة، محمد صالح الذويخ بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى اتخذته مصر على عاتقها وتأكيده بأن الكويتيين من أشد المعجبين بما حققته مصر من تحديث للاقتصاد ولمفاصل الدولة، بأنها شهادة عربية تؤكد نجاح برنامج الاقتصاد المصرى، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت لديه رؤية ثاقبة لانتشال الاقتصاد المصرى وإنقاذ مصر من شبح الإفلاس.





وأشاد "المسعود" فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد "الذويخ" بأن ما حققته مصر خلال الخمس سنوات الأخيرة لم يتحقق خلال نصف قرن مضي وأن الخطوات الإصلاحية وراءها رجال مخلصون محبون لوطنهم وأن هناك تطلعا كبيرا من جانب المستثمرين الكويتيين من القطاع الخاص للاستثمار فى مصر فى ضوء الاستقرار الاقتصادي الذى تتمتع به حاليًا، فضلًا عن تحسن مناخ الاستثمار خصوصا بعد قانون الاستثمار الجديد الذى يكفل ويحفظ حقوق المستثمرين.





وأوضح أن هذه التصريحات الواضحة من السفير الكويتى بالقاهرة تؤكد أن المجتمع العربى يتابع عن كثب جميع الأوضاع السياسية والاقتصادية داخل مصر وأنها حريصة على دعم مسيرة الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات الكويتية إلى مصر.