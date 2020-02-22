برلماني: مواقف البابا تواضروس مشرفة وسجلها التاريخ بحروف من نور

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب اهمية القضايا التى تناولها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مع وفد الأئمة والقساوسة المشاركين في مؤتمر "لأنى أب" والذى نظمه بيت العائلة المصرية بالمقر البابوى بالعباسية مشيدا بتأكيد الوفد أن مقولة قداسة البابا تواضروس والتي سيظل التاريخ يذكرها على مدى العصور وهي "وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن".





وقال " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم ام هذه المقولة من قداسة البابا تواضروس لاتزال تدق فى إذن كل وطنى مصرى شريف يحب ويقدس مصر وترابها لانها أنقذت الدولة المصرية من مخططات وويلات كثيرة وقتها، مؤكدا ان المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية يفخرون بان بيت العائلة المصرية له رئيساه هما فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس الثانى.

ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة تحية قلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية على كلماته المهمة خلال اللقاء التى أكد فيها أن مصر بلد فريدة في التاريخ ومتميزة من حيث الأرض وأننا في مصر نجد نهر النيل الذي يجمعنا حوله وأن تواجدنا معا اليوم رسالة للعالم أجمع وأن النيل يجمع جميع المصريين حوله منذ آلاف السنين وأنه شريان الحياة للجميع مؤكدا ان قداسة البابا تواضروس له مواقفه التاريخية والمشرفة تجاه مصر وشعبها والتى سطرها التاريخ بحروف من نور ولايمكن لجميع المصريين ان ينسوا ابدا هذه المواقف التى نالت اعجاب العالم كله.