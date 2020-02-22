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توك شو

محمد طعيمة: أحمد مكي "فنطاس كركتارات.. فيديو

السبت 22/فبراير/2020 - 01:23 م
مسلسل خلصانة بشياكة
مسلسل خلصانة بشياكة
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اسراء صبري
قال الفنان محمد طعيمة، أن العمل مع أحمد مكى ممتع بكل معنى الكلمة.

وأكد الفنان محمد طعيمة، أثناء حوارة في برنامج"صباح الورد"المذاع على قناة"ten"، على أن العمل مع "مكى" يضيف خبرة الى اى ممثل وكوميديان.

وأوضح محمد طعيمة، أن "أحمد مكي" لدية خبرة سابقة فى الاخراج التلفزيوني، لافتا الى ان "احمد مكي" يقوم بوظيفة الاخراج فى بعض الاوقات.

وأشار محمد طعيمة، الى أنه تعلم واستفاد الكثير من "احمد مكى" خلال فترة العمل معه. 

ووصف محمد طعيمه، "احمد مكى" بـأنه " فنطاس كركتارات"
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