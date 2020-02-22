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برلمان

اليوم .. حزب الغد يفتتح أحدث مقراته بالجيزة بحضور موسي مصطفى موسى وشخصيات عامة

السبت 22/فبراير/2020 - 01:35 م
المهندس موسى مصطفى
المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد المرشح الرئاسى السابق
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معتز الخصوصى
يفتتح اليوم المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد، المرشح الرئاسى السابق،  مقر حزب الغد بهضبة الأهرام بمحافظة الجيزة بحضور المهندس خالد جمال الدين أمين عام الحزب بالجيزة ، مها حلمى الشريف نائب رئيس الحزب للعلاقات المصرية و الدولية ، اللواء صبرى الجنزورى نائب رئيس الحزب، اللواء محمد الكيلاني أمين تنظيم الحزب بالجيزة، الاعلامى محسن داود مقدم برنامج حق عرب ، وعدد من الشخصيات العامة ورجال الدولة.

كما سيقيم الحزب حفل عشاء فى الثامنة مساء فى أحد فنادق الجيزة بمناسبة افتتاح مقرات حزب الغد.

وقال  مصطفى موسى، أننا متواجدون في معظم محافظات مصر ولنا توجه فكرى ونبحث عن مصالح هذا الوطن ، موضحا أننا نركز على الشباب وهم الاولى ولهم دور مهم الفترة القادمة ونريد أن نحول الفكر السياسي الى انتاج ومشروعات قومية ومراعاة شبابنا ليستفيد الشباب بوظائف ومصادر دخل له ثابتة من خلال المشروعات التى تنفذها الدولة على ارض الواقع ، مشيرا الى أن حزب الغد لديه افكار تنموية للشباب.
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