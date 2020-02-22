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توك شو

رعب وفزع.. العراق يشن حربا على الإيرانيين خوفا من تسلل كورونا.. تفاصيل

السبت 22/فبراير/2020 - 01:31 م
كورونا
كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية "العربية"، مقطع فيديو يظهر حالة من الاضطراب والذعر في العراق؛ خوفًا من انتقال فيروس كورونا من مهاجرين عبر إيران. 

وتعيش العراق حالة من الذعر حتى قبل تسجيل أى إصابة بفيروس كورونا لخوفها من انتقال العدوى إليها من إيران.

وأثار انتشار فيروس كورونا فى إيران المجاورة لدولة العراق، مخاوف السلطات العراقية من عبوره مع أفواج القادمين من إيران.

فى سياق متصل، أصدرت سلطات مدينة النجف العراقية، قرارًا يمنع دخول الإيرانيين إلى العراق؛ خوفًا من انتشار عدوى كورونا فى العراق.

وقام العراق بعقد اجتماع مع اللجنة الوزارية الممثلة لوزارات الصحة، الداخلية، والخارجية؛ بهدف وضع خطة جماعية لوضع إجراءات حازمة للتعامل مع أزمة تفشى كورونا فى إيران المجاورة خاصة بإغلاق المنافذ البرية، البحرية، والجوية، غلق مطار البصرة الدولي.

ودعت مفوضية حقوق الإنسان فى العراق إلى إعلان دخول العراق مرحلة الإنذار الصحي؛ بسبب تفشى كورونا فى الجوار؛ بعدما تم الإعلام عن حالات إصابة كورونا فى إيران.
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