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برلمان

المصريين الأحرار يبدأ أول صالونات الحضارات العربية.. الأربعاء

السبت 22/فبراير/2020 - 01:34 م
حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار
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فريدة محمد
تطلق لجنة الشئون العربية بحزب «المصريين الأحرار» مساء الأربعاء المقبل، أول صالونات الحضارات العربية، لمناقشة أوجه تعزيز العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول العربية الشقيقة، وذلك برعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.

ويعقد الصالون بالمقر الرئيسي للحزب بشارع العروبة بالقاهرة، وبحضور حسام رأفت دور لجنة الشئون العربية ويستعرض فكرة انشاء الصالون وأهدافه، المستشار الإقتصادى محمد عارف وكيل اللجنة بالحزب  ويتحدث عن البعد الاقتصادي للصالون، واللواء ايهاب الشحات أمين مركز الدراسات الاستراتيجية بالحزب ويتحدث عن مصر في الحفاظ على الأمن القومي العربي.

وقال حسام رأفت - رئيس اللجنة، إن فكرة اللجنة لإنشاء صالون الحضارات العربي تهدف لتعزيز أوجه التعاون بين الدول العريية وتبادل الرؤى والثقافات والعلاقات التاريخية بين مصر والدول العربية.

وأضاف رئيس لجنة الشئون العربية، أن صالون ثقافات الحضارات سيقام بصورة دورية بالمقر الرئيسي للحزب بتشريف بعض السفارات العربية وحضور قيادات الحزب.
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