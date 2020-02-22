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رياضة

حمدي الصافي: نسعى لحسم الدوري قبل البطولة الأفريقية

السبت 22/فبراير/2020 - 01:33 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد حمدي الصافي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، أنه يسعى لحسم بطولة الدوري قبل منافسات بطولة إفريقيا التي تنطلق في شهر أبريل القادم.

وأكد الصافي أن الفريق يؤدي بشكل مميز في بطولة الدوري، والتركيز الآن على حسم البطولة قبل منافسات بطولة إفريقيا التي تحتاج لمجهود كبير للفريق.

ونوه إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد التركيز على الجوانب البدنية للاعبات في التدريبات بعد ضغط مباريات الدوري التي ستكون كل 3 أيام بدل من 6 أيام.

وأشار إلى أن جميع اللاعبات بحالة جيدة، وبالإضافة لتدعيم الفريق بعدد من الناشئات للمباريات القادمة، مؤكدا المرحلة المقبلة تشهد رفع معدلات اللياقة البدنية وتجهيز اللاعبات لضغط المباريات على الفريق.

ويتصدر سيدات الأهلي ترتيب المسابقة برصيد 42 نقطة من 14 مباراة، محققًا العلامة الكاملة دون هزيمة.

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