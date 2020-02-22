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حوادث

ضبط صيدلي بحوزته 20 ألف قرص مخدر قبل ترويجها بالإسكندرية

السبت 22/فبراير/2020 - 02:52 م
ضبط صيدلي بحوزته
ضبط صيدلي بحوزته 20 ألف قرص مخدر
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أحمد عبد العزيز
تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية، من ضبط صيدلي أثناء استقلاله سيارة ملاكي بمنطقة الرمل وبحوزته 20 ألف قرص مخدر وأدوية مجهولة المصدر.

وردت معلومات لضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية ، تفيد اتجار صيدلي، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، في الأقراص المخدرة والأدوية مجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهم والذي سبق اتهامه في قضية مخدرات، أثناء استقلاله سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة أول الرمل.

وعثر بحوزة المتهم على 20 ألف و203 أقراص مخدرة مختلفة الأنواع، وأدوية مجهولة المصدر وهاتف محمول ومبلغ مالي.

واعترف المتهم بحيازته للأقراص المخدرة والأدوية مجهولة المصدر بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات البيع واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة أول الرمل، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
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