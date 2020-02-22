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محافظات

وزيرة الصحة تتابع سير العمل بمستشفى أطفال النصر التخصصي ببورسعيد

السبت 22/فبراير/2020 - 02:51 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
تفقدت دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد عدد من أقسام مستشفى أطفال النصر التخصصى ببوسعيد ، لمتابعة سير العمل داخلها  ،وعدد من قيادات الوزارة .

وتفقدت الوزيرة والمحافظ قسم رعاية القلب ووحدة العناية المركزة ، وتعرفا من الأطباء المختصين على آخر تطورات سير العمل داخل المستشفى والتأكد من توفير أقصى درجة من الرعاية الصحية والطبية للمرضى ، كما حرصا على الوقوف على معدلات العمليات التى تمت حتى الآن بالمستشفى والتى تشهد عمليات تتم لأول مرة خاصة فى جراحات القلب . 

وحرصت وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد على التعرف على آراء عدد من المواطنين داخل قسم رعاية القلب ،والتعرف على مدى رضاهم عن منظومة التأمين الصحى الشامل وتقديم الرعاية لهم ، حيث أكد المرضى ان المستوى الطبى داخل المستشفى أصبح على درجة كبيرة من التقدم والكفاءة ، لافتين إلى ان منظومة التأمين الصحى الشامل ساعدت . جميع المواطنين على إجراء العمليات المختلفة دون أى معوقات .

وأشادت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، بالمستوى المتقدم لمستشفى أطفال النصر التخصصى ، وكذلك وجود أطقم طبية على درجة كبيرة من الكفاءة والتميز، مؤكدة أن الوزارة حريصة على التدريب المستمر للأطقم الطبية وكذلك توفير بعثات للأطباء خارج مصر للتدريب الأطباء على أعلى مستوى ونقل الخبرات  المختلفة لمحافظة بورسعيد ، كما وجهت بمراسلة الجامعات الأوروبية لتعليم أحدث النظم الطبية  .

وأكد اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد أن مستشفى أطفال النصر تعد صرح طبى عظيم فى بورسعيد وذلك بعد التقدم الملحوظ فى مستوى العمليات والرعاية الصحية والطبية المقدمة داخل المستشفى والتى تقام على أحدث النظم والإمكانيات الطبية ، مشيرا ان المستشفى تعمل طبقا للمعايير العالمية ، وذلك بهدف تقديم أفضل رعاية صحية للمواطن .
وزيرة الصحة تتابع سير العمل بمستشفى أطفال النصر التخصصي ببورسعيد
وزيرة الصحة تتابع سير العمل بمستشفى أطفال النصر التخصصي ببورسعيد
وزيرة الصحة تتابع سير العمل بمستشفى أطفال النصر التخصصي ببورسعيد
وزيرة الصحة تتابع سير العمل بمستشفى أطفال النصر التخصصي ببورسعيد
وزيرة الصحة تتابع سير العمل بمستشفى أطفال النصر التخصصي ببورسعيد
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