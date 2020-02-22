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حوادث

ضبط 4 ذئاب بشرية استدرجوا فتاة وتعدوا عليها جنسيا بطوخ

السبت 22/فبراير/2020 - 02:51 م
اغتصاب فتاة
اغتصاب فتاة
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إبراهيم الهوارى
ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 4 ذئاب بشرية قاموا باستدراج فتاة عمرها 14 عاما في عزبة مجاورة لقرية مشتهر بدائرة مركز طوخ وقاموا بالتعدي جنسيا عليها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبس المتهمين وطلب تحريات المباحث وعرض المجني عليها على الطب الشرعي.

تلقى العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا من الأهالي بالعثور على فتاة في حالة إعياء وسط الزراعات بعزبة مجاورة لقرية مشتهر بدائرة شرطة طوخ وقاموا بنقلها لإحدى المستشفيات.

انتقل على الفور العميد خالد محمدي مفتش مباحث شمال القليوبية والمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز وتبين أن الفتاه تعرضت للتعدي الجنسي.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 ذئاب بشرية حيث جرى تحديدهم وضبطهم وبمناقشة المجني عليها قالت إنهم قاموا باستدراجها وسط الزراعات وقاموا بالتعدي الجنسي عليها.

وأدلت المجنى عليه فى التحقيقات بأوصاف الجناة وألقى القبض عليهم وهم "م.ع" 19 سنة حارس أمن بشركة خاصة  و"ب.ا.ع" 15 سنة سائق و"ع.ا.ع" 18 سنة حلاق  و"ا.ج.م" 18 سنة طالب واعترفوا بارتكاب الواقعة وقالوا أنهم استدرجوا المجني عليها وتعدوا عليها جنسيا تحت تأثير المخدرات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت النيابة بحبسهم.

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