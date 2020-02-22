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حوادث

خطف طفلا واغتصبه.. إحالة أوراق سائق توك توك فى القليوبية لـ المفتى

السبت 22/فبراير/2020 - 02:51 م
محكمة الجنايات
محكمة الجنايات
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إبراهيم الهوارى

قضت محكمة جنايات بنها بإحالة أوراق سائق توك توك الى فضيلة المفتي للتصديق على حكم الإعدام لقيامه بخطف طفل عمره 13 عاما واحتجازه في منزله والتعدي عليه جنسيا بمدينه الخانكة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد فتحي ويصا وحامد عبد الحميد الجمال وأمانة سر مينا عوض.

ترجع وقائع القضية عندما تلقت مديرية أمن القليوبية بلاغا يفيد باختفاء "ع.ع.ا" طفل 13 عاما عن أسرته في مدينة الخانكة وتم تشكيل فريق بحث قادة العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق توك توك قام باختطاف المجني عليه واحتجزه في منزله بغرض التعدي الجنسي عليه.

ونجح فريق البحث الجنائي في تحديد مكان المجني عليه وتم مداهمة المنزل وألقي القبض على المتهم ويدعى "ح.ا.ح" 49 سنة سائق توك توك وتم إطلاق سراح المجني عليه، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة وتحرر محضر وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه وتقديمه للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.

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