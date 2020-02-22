ضبط عاطل وزوجته حولا منزلهما وكرا للدعارة وراغبي المتعة الحرام بالقليوبية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على عاطل وزوجته لإدارتهما شبكه للدعارة واستقطاب السيدات والرجال راغبي المتعة لممارسة الرذيلة في شقتهما بدائرة قسم أول شبرا الخيمة حيث تم ضبط المتهمان وسيدتين ورجل معهما في الشقة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت النيابة بحبسهم جميعا.

وكانت المعلومات السرية قد وردت لمديرية أمن القليوبية تفيد قيام عاطل وزوجته بإدارة شقتهما لممارسة الرذيلة واستقطاب النسوة وراغبي المتعة من الرجال لممارسة البغاء في عزبة عثمان بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وتم تشكيل فريق بحث قادة العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي والعميد صمويل عطالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة وتوصلت التحريات أن عاطل قام بتكوين شبكة دعارة بمساعدة زوجته واتخذا شقتهما بدائرة قسم أول شبرا وكرا لنشاطهما حيث يقوم الزوج باستقطاب الرجال راغبي المتعة الحرام وتقوم زوجته باستقطاب السيدات والنسوة الساقطات لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، من القبض على الزوج وزوجته وضبط بصحبتهما سيدتين ورجل آخر يمارسان الرذيلة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسهم.