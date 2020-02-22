لطيفة تستعد لطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة زيدي





وطرحت لطيفة، مؤخرًا فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل أسم "دمرت اللى ما يدمر"، عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب".





وتقول كلمات الأغنية: "قلبه قلبه مايهمدش .. عينيه عينيه مابتنامش .. عينى عينى طالع عينى .. مع ملك النكد والقفش .. برضه برضه حبة ما يخلصش .. مهما مهما يعمل ماقدرش .. غالى غالي غالى أصله غالى .. والبعيد أصله كدا مايفهمش".





أغنية "دمرت اللى مايدمر" كلمات، وألحان مونتى، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.





يذكر أن لطيفة، طرحت مؤخرًا كل من أغنية مابكرهوش، وأقوى واحدة، وأنا عشت عمري، وقلاب، وفي الأحلام.

تستعد الفنانة لطيفة، لطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة، التي تحمل اسم "زيدي"، والتي ستصدر ضمن أغاني ألبومها الجديد "أقوى واحدة".