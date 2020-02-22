رشا سمير تكشف عن سبب تسمية روايتها الأخيرة بـ"للقلب مرسى أخير".. فيديو

قالت الكاتبة رشا سمير، أن رواية "للقلب مرسي اخير" تعبر عن الحالة التى يصل اليها الانسان بعد تفكير طويل، عندما يقرر خوض تلك التجربة سواء فاز بها أو خسر. روايةطويل، عندماالتجربةسواءأو









وأوضحت رشا سمير، أثناء حوارها مع برنامج"صباح الورد" المذاع على قناة "ten" ان الرواية تحتوي على 6 أشخاص من بلاد مختلفة، كل منهما يحمل فى قلبه قصة وحروب كثيرة فاز بها أو خسر، ولكنها تركت في نفسه وقلبه علامة ساعدته على التغيير.







وأضافت الكاتبة، أن أبطال روايتها يلتقون في الغربة ، ومن خلال قصصهم المختلفة، يحدد كل منهم مراده ومن ثم "يصل إلى مرسي قلبه".







وتابعت، بالرغم من اختلاف الدول والأماكن، الا ان البشر متشابهين وكل منهم لديه رحلة أخيرة يريد الوصول لها.







وأكدت رشا سمير، على أن الرواية تتحدث عن الغربة وكيف تؤثر على حياة الأشخاص .