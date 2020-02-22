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رياضة

برشلونة يفاوض نجم مانشستر سيتي

السبت 22/فبراير/2020 - 03:05 م
صدى البلد
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القسم الرياضى
كشفت بعض التقارير الإعلامية، عن أن نادى برشلونة دخل فى مفاوضات جادة مع البرتغالي بيرناردو سيلفا، لاعب نادى مانشستر سيتى الإنجليزى.

كان ذلك بعد العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" على النادى الإنجليزى بالحرمان من المشاركة فى بطولات أوروبا لمدة موسمين قادمين.

ويحاول برشلونة الحصول على خدمات النجم البرتغالى للاستعانة بخدماته فى المرحلة المقبلة فى ظل القدرات الفنية والبدنية الهائلة التى يمتلكها.

ويرتبط النجم البرتغالى بعقد سارٍ مع المان سيتى بعقد حتى 2025 وبدأ نادى برشلونة فى الاستفسار عن امكانية الحصول على خدمات اللاعب 
ويمتد عقد بيرناردو مع سيتي إلى 2025.

وفي الموسم الحالي شارك اللاعب الأسبق لبنفيكا في 35 مباراة مع سيتي وسجل 7 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.
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