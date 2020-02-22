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أخبار البلد

هاني هلال: تغيير سن الطفل به إهانة لمصر وخرق لكل الاتفاقيات والقوانين

السبت 22/فبراير/2020 - 04:10 م
الدكتور هانى هلال
الدكتور هانى هلال
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امل مجدي
قال الدكتور هانى هلال أمين الإئتلاف المصرى لحقوق الطفل، إن القانون المقترح من مجلس النواب بتخفيض سن الطفل من 18 إلى 15 سنة مستحيلة لأنها تتعارض مع معدلات النمو الخاصة بالإنسان.

وأضاف هلال فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن معدلات النمو أثبتت أن بداية ثبات النمو العقلى والبدنى والنفسى تبدأ من 18 سنة وتنتهى عند سن 21 لذلك تم تحديد الاتفاقيات الدولية والدستورلسن الطفل  بـ 18 سنة.

وأشار هانى هلال إلى أنه عندما يغير البرلمان التشريعات يجب أن نطالب الأمم المتحدة بالخروج من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الخروج من المعاهدة هو خروج من الاتفاقية التى كانت  مصر واحدة من أول  10 دول فى العالم التى تبنتها، والإسكندرية استضافت أول مؤتمر للاتفاقية وهذا سيكون إهانة لمصر لانتهاكها حقوق أساسية لأطفال العالم. 

الدستور أقر السن ب 18 سنة وهذا حماية قانونية للطفل، وكل منظمات المجتمع المدنى متفقين على السن ولن يؤيدوا هذا المقترح.

وأكد أن الإشكالية أن يخرج هذا المقترح ممن يقومون بوضع تشريعات ، فلابد من معايير للتشريعات ليست كل حادثة سنقوم بعدها بتعديل تشريعى لأن هذا يعنى  عدم وجود أمان تشريعى لمصر القضايا الفردية يمكن معالجتها بشكل اخر .

ونوه أن نسبة الجرائم من البالغين على الاطفال أعلى من نسبتها بين الأطفال بعضهم لبعض وعلى البرلمان حماية حقوق الطفل .
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