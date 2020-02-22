هاني هلال: تغيير سن الطفل به إهانة لمصر وخرق لكل الاتفاقيات والقوانين

وأشا ر هانى هلال إلى أنه عندما يغير البرلمان التشريعات يجب أن نطالب الأمم المتحدة بالخروج من الا تفاقية الدولية لحقوق الطفل الخروج من المعاهدة هو خروج من الاتفاقية التى كانت مصر واحدة من أول 10 دول فى العالم التى تبنتها، والإسكندرية استضافت أول مؤتمر للاتفاقية وهذا سيكون إهانة لمصر لانتهاكها حقوق أساسية لأطفال العالم.





الدستور أقر السن ب 18 سنة وهذا حماية قانونية للطفل، وكل منظمات المجتمع المدنى متفقين على السن ولن يؤيدوا هذا المقترح.





وأكد أن الإشكالية أن يخرج هذا المقترح ممن يقومون بوضع تشريعات ، فلابد من معايير للتشريعات ليست كل حادثة سنقوم بعدها بتعديل تشريعى لأن هذا يعنى عدم وجود أمان تشريعى لمصر القضايا الفردية يمكن معالجتها بشكل اخر .



