صناع اركب التريند يكشفون تفاصيل الفيلم.. فيديو

أوشك فيلم "اركب التريند" على الانتهاء من تصوير آخر مشاهده والاستعداد لطرحه في السينمات قريبا، والتقت صدى البلد بصناع الفيلم للحديث عن المشاركين فى الفيلم و قصته التي تدور فى إطار كوميدي عن السوشيال ميديا و يشارك فى بطولة الفيلم مصطفى ابو سريع طاهر ابو ليلة و احمد سلطان و نور كاديكي و مروة عبد المنعم.





قال منتج الفيلم إن فكرته جديدة و رسالة لم يتحدث عنها الكثير بفكره صحيحه و لم يتم ايصالها جيدا عن الحالة الحالية و سلبيات السوشيال ميديا بالاضافه الى وجود بلوجرز فى الفيلم ليستطيع المشاهد تصديق المشاهد الموجوده بالفيلم و يتعايش معها و ان الفكرة ستقوم بإعجاب الكثير من المشاهدين و سيتم عرضه فى الصيف.





أكد أحمد صلاح مطرب الفيلم انه يقوم باغنيه الفيلم كله التى تتحدث عن السوشيال ميديا بطبيعه قصه الفيلم باسم "مشيت على الصح" و ان قصة الفيلم تتناول السوشيال ميديا بشكل اوسع و عن قضاياه و ان الفترة القادمه سيقدم فى افلام جديده للتمثيل بها.





أوضح محمد جمال مخرج الفيلم، أن فكرته الاساسية التحدث عن السوشيال ميديا فبعد ظهورها حدثت تغييرات كثيرة و تاثيره فى العالم، حيث اكد فى تصريحات خاصه لصدى البلد انه يتم التجهيز لفيلم رعب مع شركه الشاهد للانتاج الفنى و يناقش الفيلم قضية مجتمعية كبيرة و سيتم البدء به عقب الانتهاء من تصوير " اركب التريند".





وأضافت نور كاديكي فنانة أنها تشارك فى الفيلم بدور جينا بنت جاءت لتشاهد مصر بعد سفرها عنها منذ فترة طويله فجاءت لمشاهده ما الذى جد بها و احدث ما احدثته السوشيال ميديا فى مصر حيث ان الفيلم يقوم بتوصيل رساله مهمه جدا عن عدم تصديق كل ما نراه على السوشيال ميديا فيجب التأكد من صحة ما يتم تداوله.