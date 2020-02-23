أنشطة الطاقة المتجددة خلال الربع الثاني من 2019 /2020

أصدرت هيئة الطاقة المتجددة نشرتها الدورية الثالثة (NREAmeter) ، وتتضمن رصد لأنشطتها خلال الربع الثاني من العام المالي 2019/2020، وتوضح تقدم الأعمال في مجالات الطاقة المائية، الشمسية، الرياح، والكتلة الإحيائية، ما يجعل من النشرة الدورية مؤشرا لاتجاهات عمل سوق الطاقة المتجددة في مصر.





تظهر النشرة وصول إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال الربع الثاني من العام المالي 2019/2020 حوالي 3212 جيجاوات ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح إلى حوالي 970 جيجاوات ساعة، و بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 841,6 جيجاوات ساعة، فضلًا عن حوالي 1,6 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.





وفي إطار الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، تم الانتهاء من إجراءات التشغيل التجاري لمجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان بقدرة 1465 ميجاوات، فضلًا عن الإنتهاء من تشغيل أول محطة رياح بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل BOO بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، فضلًا عن مشروعات أخري في مراحل مختلفة من التطوير بإجمالي قدرات حوالي 2200 م.و. من طاقة الرياح وحوالي 970 م.و. من الطاقة الشمسية.





وشهدت نفس الفترة استيراد العديد من مهمات الطاقة المتجددة، مثلت الخلايا الشمسية الجانب الأكبر منها، بالإضافة إلى حوالي 1000 مغير تيار Inverter بقدرات مختلفة تتناسب مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحوالي 700 بطارية لتخزين الطاقة، مما يشير إلي الدور المتنامي لهذه المشروعات في تلبية جانب من الطلب علي الطاقة الكهربائية.