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مرأة

احذر.. 4 علامات تشير لحدوث إغماء

السبت 22/فبراير/2020 - 04:17 م
علامات حدوث الاغماء
علامات حدوث الاغماء
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حياة عبد العزيز

يحدث الإغماء عندما تنخفض مستويات الدم والأكسجين في الدماغ، ويقل معدل ضربات القلب، كما يُعاني 35% من الأشخاص من حالة إغماء واحدة على الأقل في العمر، ويعبتر أصحاب الضغط المنخفض هم أكثر الأشخاص عرضة للإغماء.

 

علامات تشير لحدوث إغماء وفقًا لموقع "thehealthy":


بقع حول العين:

قال أحد الأطباء وفقا للموقع إنه يمكن أن تكون العين هي أول علامة تشير إلى حدوث إغماء؛ وذلك بسبب ضعف الأوعية الدموية، فهي تنتج عنها وجود بقع زرقاء حول العين، وعند ملاحظتها يجب الاستلقاء فورا على السرير، مع رفع الرأس لأعلى.

 

صعوبة في التنفس:

وأشار الأطباء وفقا للتقرير إلى أن عند حدوث الإغماء، يحدث ضيقا في التنفس لبضع الدقائق، مع قلة الأكسجين في المخ، فيجب عند الشعور بالضيق يجب أن تبحث عن مكان للجلوس فيه للتنفس ببطء.

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ارتعاش الأصابع:

 

إن فرط التنفس الذي يسبق الإغماء في كثير من الأحيان يمكن أن يسبب انخفاض مستويات الكالسيوم في مجرى الدم فجأة. عندما يحدث ذلك ، قد تشعر بوخز أو تنميل في أطرافك - خاصة في متناول يدك وحول شفتيك - حيث يتحرك المعدن الحيوي بعيدًا عن تلك المناطق. قم بفك حزامك أو طوقك أو أي ملابس ضيقة أخرى قبل الجلوس لفتح مجرى الهواء.

 

الشعور بالدفء:

 

إذا كنت على وشك الإغماء، فقد تواجه ما يسمى بـ"اندفاع الرأس" أو الإحساس الدافئ الذي يتدفق عبر جسمك. تبين أن ما تشعر به بالفعل هو زيادة سريعة في تدفق الدم حيث يعوض القلب نقص الدم والأكسجين في العقل، كما تزداد العرق في الجسم.

 

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