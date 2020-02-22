100 ألف إيراني في كندا لم يصوتوا في الانتخابات.. فيديو





ووفقاً للتقرير فإن إيران وسط احتجاجات واسعة تنتخب برلماناً جديداً بما يُعرف مجلس الشورى الإسلامى.





ويري معارضون إيرانيين فى كندا أن ما يجرى فى إيران صمم وجهز لفئات بعينها وتم حرمان الأكثرية من الترشح والمنافسة.





كما يرى المعارضون الإيرانيين فى كندا والذين يبلغون 100 ألف مواطن إيرانى بأن الانتخابات الإيرانية تسمح فقط للأشخاص الذين يتلاءمون مع نظام ولاية الفقيه ودائماً يعملون على تزوير الانتخابات.





كما أكد المعارضون الإيرانيين فى كندا أن الديمقراطية لا مكان لها بإيران خاصة مع نظام ولاية الفقيه الذين يُقر بالشكل السياسى ومصير الشعب.





مقاطعة الانتخابات الإيرانية كانت واضحة ودعت المعارضة أنصارها فى الداخل لعدم التوجه لصناديق الإقتراع والسماح بعودة المُتشددين.