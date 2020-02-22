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حوادث

تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ أحداث ماسبيرو الثانية لـ 12 أبريل

السبت 22/فبراير/2020 - 04:19 م
محكمة الجنايات
محكمة الجنايات
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أحمد مهدي
قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث ماسبيرو الثانية" لجلسة 12 أبريل المقبل لسماع الشهود.
 
صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وعماد الدرملي وسكرتارية محمد الجمل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين غيابيا، وعقب القبض عليهما قام دفاع المتهمين بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابى، الصادر ضدهما، وخلال جلسات المرافعة طالب دفاع المتهمين ببراءتهما من التهم الموجه إليهما وانتفاء صلتهما بالواقعة.
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