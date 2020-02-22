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ثقافة

حواس: الجيش درع الأمان لمصر دائما..وعرض توت عنخ آمون سبتمبر المقبل بدار الأوبرا.. صور

السبت 22/فبراير/2020 - 04:14 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
استضاف صالون"النسور الثقافي"بدار القوات الجوية ، عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس"، وذلك في ندوة أدارها الإعلامي مصطفى ميزار.

وقال حواس ، خلال ندوة تثقيفية ، إن تاريخ الجيش المصري مليء بالانتصارات، ودائما الجيش هو صمام الأمان للوطن.

 وتحدث "حواس" عن الهكسوس وكيف تمكن المصريين من الأنتصار عليهم، وعن الملك إخناتون وكيف قام القائد "حور محب" بتوحيد البلاد مره أخري، وعن معركة "مجدو" التي تُدرس في الأكاديميات العسكرية حتي الآن، ومعركة قادش وأول معاهدة سلام في التاريخ.

وأكد أن المتحف المصري الكبير هو أهم مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين، والذي سوف يفتتح في شهر أكتوبر المقبل ، مؤكدًا أنه سيكون مؤسسة ثقافية تعليمية عالمية.

وأضاف أنه انتهي من أوبرا توت عنخ أمون، التي ستعرض في سبتمبر المقبل في دار الأوبرا المصرية تمهيدًا لعرضها في افتتاح المتحف المصري الكبير. الي سيحضره ملوك ورؤساء العالم. 

وأوضح على ضرورة أن يحب الإنسان عمله حتى يتفوق فى إنجازه، مشيرا إلى عدم تكيفه فى بيئة العمل فى مصلحة الآثار التى تم تعيينه بها بعد التخرج حتى أنتقل للعمل بالحفائر ،وبدأ يكتسب مهارات من العاملين فى مجال التنقيب عن الآثار ثم حصل على منحة لمدة ٧ سنوات للدراسة فى أمريكا، ثم العودة الي مصر .


وأضاف أن مصر بها ١٢٤ هرما أعظمها هرم خوفو، الذى تشير كافة الأدلة لمصريته نافيًا أتهام الصحف الأجنبية له بإخفاء أدلة عدم مصريته.

ونفى "حواس" وجود الزئبق الأحمر فى المقابر الذى يعتقد البعض أنه يجلب ثروات عديدة له ويشفيه من الأمراض، مشيرا لعدم وجود أدلة أثرية صارمة على وجود الأنبياء لمصر.

وأشار إلى أنه تم اكتشاف ٣٠٪ فقط من آثار مصر  وأن النسبة الباقية مازالت أسرارها كامنة فى باطن الأرض.

وأطلع "حواس" الحضور على حقيقة أن مكان به مومياوات مغلق لفترة طويلة تصل لآلاف السنين عند فتحه تخرج منه جراثيم غير مرئية مما يدفع البعض للاعتقاد بوجود لعنة الفراعنة مؤكدًا علي عدم وجود ما يسمى بلعنة الفراعنة.
حواس: الجيش درع الأمان لمصر دائما..وعرض توت عنخ آمون سبتمبر المقبل بدار الأوبرا.. صور
حواس: الجيش درع الأمان لمصر دائما..وعرض توت عنخ آمون سبتمبر المقبل بدار الأوبرا.. صور
حواس: الجيش درع الأمان لمصر دائما..وعرض توت عنخ آمون سبتمبر المقبل بدار الأوبرا.. صور
حواس: الجيش درع الأمان لمصر دائما..وعرض توت عنخ آمون سبتمبر المقبل بدار الأوبرا.. صور
حواس: الجيش درع الأمان لمصر دائما..وعرض توت عنخ آمون سبتمبر المقبل بدار الأوبرا.. صور
حواس: الجيش درع الأمان لمصر دائما..وعرض توت عنخ آمون سبتمبر المقبل بدار الأوبرا.. صور
حواس: الجيش درع الأمان لمصر دائما..وعرض توت عنخ آمون سبتمبر المقبل بدار الأوبرا.. صور
حواس: الجيش درع الأمان لمصر دائما..وعرض توت عنخ آمون سبتمبر المقبل بدار الأوبرا.. صور
حواس: الجيش درع الأمان لمصر دائما..وعرض توت عنخ آمون سبتمبر المقبل بدار الأوبرا.. صور
حواس: الجيش درع الأمان لمصر دائما..وعرض توت عنخ آمون سبتمبر المقبل بدار الأوبرا.. صور
حواس: الجيش درع الأمان لمصر دائما..وعرض توت عنخ آمون سبتمبر المقبل بدار الأوبرا.. صور
حواس: الجيش درع الأمان لمصر دائما..وعرض توت عنخ آمون سبتمبر المقبل بدار الأوبرا.. صور
حواس: الجيش درع الأمان لمصر دائما..وعرض توت عنخ آمون سبتمبر المقبل بدار الأوبرا.. صور
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