لماذا اكتفت الأمم المتحدة فقط بالتلميح حول الدور التركى فى ليبيا؟ .. تفاصيل

عرضت فضائية العربية تفاصيل سير المفاوضات بين الأطراف الليبية فى جنيف.
ويعرض التقرير بأن محادثات وقف إطلاق النار فى ليبيا تمضى فى الاتجاه الصحيح هكذا تعرب الامم المتحدة عن تفاؤلها بعودة محادثات جنيف إلى مسارها بعد أيام من انسحاب حكومة الوفاق من المفاوضات.
حالة من التفاؤل تسود المشهد وعقبات تمثل أمام التوصل لإتفاق كشف عنها المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة أبرزها الهدنة التى أعلنت الشهر الماضى .
المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة محاولته جعل السفر الجوى أكثر أمانأ وكذلك إعادة فتح الميناء وتأمين عملية تبادل السجناء ..
فيما تكتفى الامم المتحدة بالتلميح حول الدور التركى فى ليبيا يعترف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لأول مرة مرة بوجود مقاتلين سوريين موالين لأنقرة فى ليبيا بجانب عناصر التدريب الأتراك.