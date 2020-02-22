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فن

الأوبرا تنظم 7 حفلات لـ باليه بحيرة البجع على المسرح الكبير

السبت 22/فبراير/2020 - 04:31 م
باليه بحيرة البجع
باليه بحيرة البجع
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شيري نبيل
تنظّم دار الأوبرا المصرية، 7 حفلات لـ باليه "بحيرة البجع" للموسيقار العالمي تشايكوفسكي، تقدمه فرقة باليه أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني آرمينيا كامل، وبمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي.

تقام الحفلات على المسرح الكبير وتبدأ في الثامنة مساء أيام "الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت 25، 26، 27، 28، 29 فبراير"، والثلاثاء 3 مارس إلى جانب حفل ماتينيه في الحادية عشرة صباح الخميس 27 فبراير. 

الجدير بالذكر أن باليه بحيرة البجع عُرض لأول مرة عام 1887 على مسرح البولشوي بموسكو، ويعد أحد أبرز عروض فرقة باليه أوبرا القاهرة.
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