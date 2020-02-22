الأوبرا تنظم 7 حفلات لـ باليه بحيرة البجع على المسرح الكبير

تنظّم دار الأوبرا المصرية، 7 حفلات لـ باليه "بحيرة البجع" للموسيقار العالمي تشايكوفسكي، تقدمه فرقة باليه أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني آرمينيا كامل، وبمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي.





تقام الحفلات على المسرح الكبير وتبدأ في الثامنة مساء أيام "الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت 25، 26، 27، 28، 29 فبراير"، والثلاثاء 3 مارس إلى جانب حفل ماتينيه في الحادية عشرة صباح الخميس 27 فبراير.



