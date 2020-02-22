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حوادث

أخبار الحوادث.. براءة علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة".. مفاجأة في اعتداء 4 شباب جنسيًا على طالبة بـ طوخ.. وأول صورة لـ سائق اللودر المتهم بقتل مواطن

السبت 22/فبراير/2020 - 05:44 م
أخبار الحوادث
أخبار الحوادث
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عمرو خليفة
نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:


«كانت عقارب الساعة تشير إلى الثالثة فجرا .. لقينا ونش عملاق داخل علينا وبيهد بيتنا.. هرولنا خارج المنزل خشيه الموت».. هكذا روت وفاء «ربة منزل» وزوجة قتيل منشية الصدر بدائرة حدائق القبة تفاصيل الحادث البشع والدموع تكتمها لمحاوله التماسك حتى تكشف لنا تفاصيل الليلة المشئومة التى قتل فيها رفيق عمرها عصام يوسف ليترك بعده أسرة من 5 أفراد دون عائل .


كشفت تحقيقات البحث الجنائى بالقليوبية في واقعة إتهام فتاة لـ 4 ذئاب بشرية باستدراجها لمنطقة الزراعات بإحدى القرى بمشتهر مركز طوخ والتعدي عليها جنسيا عن مفاجأة حيث تبين أنها على علاقة عاطفية بالمتهم الأول "م.ع" حارس أمن بشركة خاصة منذ حوالي شهرين واصطحبها خلال تلك الفترة عدة مرات لإحدى الشقق السكنية المستأجرة بطوخ حيث واقعها جنسيا كالازواج.


أَمَرَ النائبُ العامُّ بإحالةِ علي عبد الفَضِيل عَيَّاط رَشْوان، واثنَيْنِ آخَرَيْنِ للمُحَاكَمَةِ الجِنائية؛ لارتِكابِهِ جِنايةَ خِتانِ الطفلة ندى حسن عبد المقصود، التي أَفْضَتْ لَوَفَاتِها، واشْتِراكِ والِدَيْها فيها.


نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى القبض على سائق اللودر المتهم بقتل موظف بوزارة الداخلية بعد أن تصدى له أثناء هدمه منزله بمنشية الصدر، وجار عرض المتهم على النيابة العامة لسماع أقواله.


أفرج قطاع السجون بالعفو عن 240 سجينا وإفراج شرطي عن 431 من نزلاء السجون، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 68 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو فى تلك المناسبة.


أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها على علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك "مخلي سبيلهما"، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة"، وقضت ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة اليهم.
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