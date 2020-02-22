وزير الرياضة يرحب باختيار "دولى التايكوندو" لاستضافة أسوان كأس الرئيس بمشاركة 70 دولة

رحب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة باختيار الاتحاد الدولى برئاسة الكورى الدكتور شونج رئيس الاتحاد الدولى اسوان لاستضافة بطولة كأس الرئيس فى ديسمبر المقبل.





و التى تعد من أقوى البطولات العالمية ومن المتوقع مشاركة ٧٠ دولة وهو ما يساهم فى تنشيط السياحة الرياضية ويتماشى مع توجه الدولة متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة فى دعم الأحداث الرياضية الكبرى بعدما تحولت مصر إلى قبلة لاستضافة الأحداث القارية والعالمية.





يذكر أن اللواء أحمد الفولى رئيس الاتحاد الافريقيى للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الدولى قد ارجع سر اختيار مصر إلى ثقة الاتحاد الدولي في خروج الحدث في أفضل صورة ممكنة كما حدث مؤخرا فى بطولة العالم الشاطئية.





وكشف الفولى عن ترحيب المكتب التنفيذي اختيار مصر لاستضافة كأس الرئيس خاصة أن ايوان عاصمة الثقافة والشباب الافريقيى.