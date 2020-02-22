AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالفيديو.. هنا الزاهد تستعرض جمالها.. شاهد على رد فعل الجمهور

السبت 22/فبراير/2020 - 05:48 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
Advertisements
مصطفى كرم
شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بفيديو جديد لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هنا الزاهد بالفيديو وهي تستعرض جمالها وأنوثتها بدون وضع ميكب علي وجهها، واعتمدت هنا الزاهد بالفيديو على إبهار متابعيها بشعرها الأشقر.

وعلقت هنا الزاهد على الفيديو قائلة عندما يقتلك الملل "وحاز على ردود واسعة من متابعيها وجاءت تعليقاتهم بين" يا جماوا " و" منوره يا ملكه جمال العالم " و" قمرررر " و" نفس التسريحه ".

وكان آخر أعمال هنا الزاهد الاشتراك مع احمد فهمي مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا".

مسلسل "الواد سيد الشحات" تدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنا الزاهد تتألق بالأبيض والأسود.. شاهد

احتفالا بعيد ميلادها.. أحمد فهمي يوجه رسالة رومانسية لـ هنا الزاهد

تعرف على أمنية هنا الزاهد في عيد ميلادها الـ 25

هنا الزاهد تخطف الأنظار بدون ميك آب.. شاهد

هنا الزاهد تبرز جمالها في ظهور جديد

وحشتيني أوي.. أحمد فهمي يتغزل في هنا الزاهد في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

الخطيب يدعم لاعبي الأهلي رغم خسارة السوبر

لماذا سمي شهر رجب بهذا الاسم ؟

بفستان مبهج.. آيتن عامر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بتقلدى ياسمين صبرى.. تعليق الجمهور على فيديو 5 ثوان لـ هنا الزاهد

بالورد.. زوجة تامر حسنى تتألق فى لندن

الإفراج عن 671 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الشرطة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ البوت وجاكيت كلاسيك.. جميلة عوض بإطلالة جريئة بـ ميلان

مش أشقر.. هنا الزاهد تكشف لون شعرها الحقيقي .. فيديو

بملابس سوداء.. زوجة حسام ميدو تبهر الجمهور بأنوثتها