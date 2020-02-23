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برلمان

بحضور وزير الإنتاج الحربي.. النواب يبحث استراتيجية تصنيع السيارات

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:01 ص
السيارات
السيارات
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، جلسة استطلاع ومواجهة حول استراتيجية صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها في ضوء التطور التكنولوجي وانتشار السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي.
  
كما تناقش اللجنة فى اجتماعاتها الاثنين القادم عددا من طلبات الإحاطة وتبدأها بطلب الإحاطة المقدم من  النائب قاسم فرج أبو زيد، في شأن عدم إنشاء منطقة صناعية بمدينة أطفيح - محافظة الجيزة، بالرغم من صدور قرار رئيس الجمهورية بإنشائها، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتناقش أيضا، طلب الإحاطة المقدم من  النائب محمود السعيد أبو شحاتة، في شأن المغالاة في أسعار الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، حسبما ورد بطلب الإحاطة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، في شأن طرح هيئة المجتمعات العمرانية الأراضي الصناعية للمستثمرين بأسعار مبالغ فيها ما يعرقل الاستثمار في مصر، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
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