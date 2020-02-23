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برلمان

اليوم.. بحضور وزير الري.. مجلس النواب يناقش 76 أداة رقابية

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تشهد الجلسات العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس،اليوم، نظر 76 أداة من الأدوات الرقابية مقدمة من النواب بحضور وزير الري.

تتضمن الأدوات 18 طلب إحاطة و4 أسئلة وطلبا مناقشة عامة عن عدم تغطية وتطهير بعض الترع والمصارف، خاصة التى تمر بين الكتل السكنية فى العديد من المحافظات، وكذلك عن خطة تطوير شبكة الصرف الزراعي، وعن عدم إحلال وتجديد بعض الكباري المارة على المجاري المائية. 

في السياق ذاته، تضمت 16 طلب إحاطة و5 طلبات مناقشة عامة عن زيادة مقابل حق الانتفاع بأراضي الري وعن عدم تقنين أوضاع واضعي اليد عليها، وعدم تخصيص أراضي منافع الري لمشروعات النفع العام، و6 طلبات إحاطة عن فرض غرامات على مزارعى الأرز فى بعض المحافظات، و4 طلبات إحاطة وسؤال عن حالات التعدى على نهر النيل وتلويث مياهه، وسؤالين وطلب مناقشة عامة عن سُبل الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لمواجهة الفقر المائي.
 
وتضم أيضا طلبات إحاطة مقدمة من العضو سلامة الجوهري، عن إجراءات تطوير قناطر زفتى، العضو محمد عبد الله زين الدين، عن الجدوى من ورد النيل الذي يستهلك الكثير من المياه ويكلف الدولة الملايين لإزالته، والعضو طارق السيد، عن سبل الاستفادة من مياه الصرف المعالجة في زراعة الغابات الخشبية، والسيدة العضو ايفلين متى، عن حالات التعدي على بحيرة المنزلة، والعضو عزت المحلاوي، عن تحصيل مبالغ مالية من الأهالي على مسافة 60 م على إحدى المصارف بمركز سمنود محافظة الغربية دون وجه حق.

كما تضم أسئلة مقدمة من العضو أحمد فرغلي، عن أسباب انخفاض منسوب الترعة المغذية لمحافظة بورسعيد بالمياه، والعضو رائف تمراز، عن إهدار مياه النيل في دون موسم الزراعات، والعضو سلامة الجوهري، عن تقاعس مدير حماية نهر النيل بقناطر زفتى عن بيع الأتربة الناتجة عن تطهير نهر النيل، مما أدى إلى سقوط الأتربة في المجرى، مما أدى إلى زيادة منسوب نهر النيل مما يعد إهدارًا للمال العام، والعضو برديس سيف الدين عمران، عن أسباب عدم إعفاء صغار المزارعين وشباب الخريجين من رسوم حفر الآبار بمحافظة الوادي الجديد.
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