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التحكم بجميع العمليات الإدارية..تفاصيل مبنى الحكومة بالعاصمة الإدارية

السبت 22/فبراير/2020 - 06:07 م
صدى البلد
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أسامة علي
أوضح المهندس عبده شنودة، المدير التنفيذي لمشروع مبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية نفذت به شبكة بنية تحتية بأفضل المقاييس لـ تفعيل تطبيقات الحكومة الإلكترونية،وتعددت فيه الطرز المعمارية المستوحاة من الحضارات المتعاقبة على مصر.

واشار "شنودة" خلال حواره "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،أن المبني الحكومي الجديد لمجلس الوزراء يضم عددا من الإدارات داخل وخارج المبنى، على عكس المبنى الحالى الذى يضم كافة الإدارات بداخله. 

وأضاف عبده شنودة، أن المبنى الحكومي الجديد يضم بداخلة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يقابله مركز التخطيط واستغلال أراض الدولة وايضا الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء إضافة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ولتسهيل عمل الموظفين أوضح "شنودة" هناك مبنى تحكم لجميع العمليات الإدارية بشبكة معلومات واحدة بما يرفع من الأداء الحكومي، ويساهم في توفير الوقت على الموظفين والمواطنين.
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