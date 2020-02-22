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برلمان

نائبة تسأل الحكومة عن مردود انخفاض سعر الدولار على المواطن

السبت 22/فبراير/2020 - 06:09 م
الدولار
الدولار
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معتز الخصوصى
تقدمت النائبة إيفلين متى بطرس، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء، ووزراء التخطيط والاستثمار والتجارة، بشأن آثار انخفاض سعر الدولار على أسعار السلع والمواد الغذائية والمنتجات والخدمات في السوق المصري حتى يشعر المواطن في الشارع المصري بمردود الإصلاحات الاقتصادية.

وقالت النائبة، اليوم السبت، إن هبوط الدولار لأدنى مستوى له منذ بداية العام الميلادي الجاري وحتى اليوم؛ يؤكد الآثار الإيجابية للإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة على مدار الأعوام السابقة.

وأوضحت "متى"، أن تراجع سعر الدولار يؤكد تعافي الاقتصاد القومي بعد ارتفاع صافي تحويلات العاملين في الخارج، وزيادة قيمة النقد الأجنبي ليسجل 45.5 مليار  دولار بنهاية يناير الماضي، وتحسن معدلات السياحة.

وأكدت على،  أن انخفاض قيمة العملة الأجنبية أمام المحلية لابد أن تنعكس آثاره على الأسعار في مصر ومن ثم ينعكس إيجابا على المواطنين والقوة الشرائية، وعلى رأسها سعر الدواء، بعد أن قامت الشركات برفع سعره بمجرد تعويم الجنيه في عام 2016،  وهو مالم نراه حتى الآن، فمازالت جميع أسعار السلع والمنتجات وخاصة السلع الاستراتيجية مرتفعة.

وأردفت عضو لجنة الصناعة، بات السؤال المُلح ألا وهو : "متى تظهر آثار هذا التراجع للدولار على أسعار السلع والمنتجات والخدمات فى السوق المصري بصفة خاصة، وعلى المواطن المصري بصفة عامة ؟".
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