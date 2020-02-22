تعرف على مجالات مسابقة Triple S بـ هندسة حلوان

أعلنت كلية الهندسة بجامعة حلوان عن اطلاقها مسابقة "Triple S" للهندسة المدنية للعام الخامس.

وتعد المسابقة ال أكبر مسابقة إنشائية والأولى من نوعها في الجامعات، وتقام على أسس ومعايير عالمية لإخراج أفضل وأقوى المشاريع والابتكارات الإنشائية الممكنة التي يتم تنفيذها من قبل الطلاب المشاركين.

للتنافس على مشروعات البناء وتقديم الأفكار الأكثر إبداعا والحلول المبتكرة لحل مشاكل البناء ، وتطبيق المواد التي يتم دراستها بالكلية نظريا وتحويلها إلى واقع من خلال المشاريع المنفذة مما يجعل الطلاب أكثر خبرة وكفائة للوصول لأعلى مستوي،

وتهدف مسابقة "Triple S" للتنافس على مشروعات البناء وتقديم الأفكار الأكثر إبداعا والحلول المبتكرة لحل مشاكل البناء ، وتطبيق المواد التي يتم دراستها بالكلية نظريا وتحويلها إلى واقع من خلال المشاريع المنفذة مما يجعل الطلاب أكثر خبرة وكفائة للوصول لأعلى مستوي، ومساعدة الطلاب علي تكوين الفريق والعمل الجماعى والقدرة على العمل تحت ضغط، وتقديم أفضل النتائج للمشروعات والبحث بشتى الطرق المختلفة، واعداد خريجين قادرين على الإبداع والابتكار و ل المشاكل فى سوق العمل، وتنمية قدرة الطلاب على الابتكار والبحث العلمى، وتنمية قدرات الشباب للمنافسات العالمية.









وبدأت المسابقة منذ 4 أعوام تحت رعاية الدكتور محمد حلمى دكتور التحليل الإنشائى بهندسة المطرية جامعة حلوان ومؤسس المسابقة حيث كانت تشمل مسابقة واحدة وهى "مسابقة المشاريع العامة General Projects" وكان عدد المشاركين 250 طالب من الفرقة الأولى فقط، وبدأت مراحل التطوير بإضافة مسابقة جديدة فى الموسم الثانى حيث اشتمل الموسم على مسابقتين وهما "مسابقة المكرونة (كبارى الاسباكتى)، والمشاريع العامة"، وكان عدد المشاركين 500 طالب من الفرقة الأولى فقط.





وتشمل المسابقة عدة اقسام من حق الطلاب التقدم اليها :





1) مسابقة المكرونة (كباري الاسباكتي)، وهدفها كيفية إنشاء وبناء كباري وجسور من المكرونة بتصميم هندسي لتحمًل أكبر قدر من الأحمال بأقل وزن (أقل وزن وأكثر تحمل) وباستخدام مواد ضعيفة (المكرونة الاسباكتى)، ويتكون الفريق من 8 أشخاص (5 من قسم الهندسة المدنية و 3 من أي قسم في الهندسة) وهي مسابقة خاصة بدفعة أولي تخصص فقط.





2) Egg Protection Device "EPD"، وهدفها محاكاة لتصميم وتنفيذ منشأ عسكرى يحتوى على مواد لها حساسية عالية أو أسلحة ومعدات هامة كالمتفجرات أو الطائرات أو الغواصات، ويعبر عن هجمات الصواريخ المتكررة ضد المبنى (impact load)، ويتكون الفريق من 8 أشخاص بقسم الهندسة المدنية (مختلف الدفعات).





3) المشاريع العامة "General Projects"، وهدفها إنشاء مشاريع (ماكيت) والبحث عن كيفية تنفيذ هذه الفكرة على أرض الواقع وإنتاج أفكار لحل مشاكل علي أرض الواقع وتقديم أبحاث علي هذه الأفكار والحلول وشرح كيفية تنفيذها، ويتكون الفريق من 8 أشخاص (5 من قسم الهندسة المدنية و 3 من أي قسم في الهندسة).





4) مسابقة الزلازل، وهي لكيفية إنشاء مبنى بإبعاد وارتفاعات محددة لمقاومة الأحمال الجانبية (أحمال الزلازل) باستخدام مواد ضعيفة وهى "المكرونة الاسباكتى" وهى الأولى من نوعها فى الجامعات المصرية حيث تعتمد على تحمل أكبر قدر من أحمال الزلازل فى أكبر وقت ممكن وبأقل وزن، ويتكون الفريق من 8 أشخاص بقسم الهندسة المدنية (مختلف الدفعات).



