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برلمان

برلماني يحذر خريجي التربية الرياضية من ممارسة مهنة العلاج الطبيعي

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:01 ص
كليات التربية الرياضية
كليات التربية الرياضية
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القسم السياسي
قال النائب محمد الشوري عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن منتحلي صفة طبيب العلاج الطبيعي ويمارسون المهنة في عيادات غير مرخصة يعرضون أنفسهم للسجن والغرامة وغلق المكان. 

وأضاف "الشوري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن العيادات التي تم ترخيصها في السنوات الماضية خارج إطار قانون العقوبات الجديد الصادر بحق منتحلي صفة طبيب العلاج الطبيعي والعيادات الخاصة بالعلاج بالكهرباء.

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن ممارس مهنه طب العلاج الطبيعي يجب أن يكون خريج كلية طب العلاج الطبيعي بشهادة معتمدة رسمية، محذرًا خريجي كليات التربية الرياضية أن يفتحوا عيادات خاصة لصالحهم ويمارسون مهنة العلاج الطبيعي، قائلًا:" لا يمكن لخريج كلية التربية الرياضية أن يمارس هذه المهمة أو فتح عيادة خاصه أو يتعرض للمسائلة القانونية.

يأتى ذلك بعد أن تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول انتشار ظاهرة قيام أشخاص ينتحلون صفة طبيب علاج طبيعي بصورة وهمية، ويقومون بافتتاح عيادات غير مرخصة، والقيام بتمرينات غير مؤهلة مع المرضى، تؤدي إلى مضاعفة إصابتهم، في غياب رقابة وزارة الصحة.

وأكد بركات، فى بيان صحفى له، أن بعض خريجى التربية الرياضية الدخلاء على مهنة العلاج الطبيعى يستخدمون الكهرباء فى جلسات العلاج عن طريق «الذبذبات الكهربائية» على جسد المريض وهو ما يؤدى إلى فقدان الذاكرة لفترة قصيرة بعد تلقى جلسة العلاج الطبيعى، وشعور المريض بالألم الشديد فى العضلات وأسفل الظهر وتزداد حالته سوءًا داخل دكاكين العلاج الطبيعى.

وقال إن القنوات الفضائية ووسائل الإعلام هى وسيلة الترويج لمثل هذا الأكاذيب، وبالتالى نحن بحاجة لسن مزيد من التشريعات الصارمة التى تعاقب أولا منتحلى صفة طبيب بعقوبة رادعة، وفى نفس الوقت تمنع أى طبيب من الظهور فى وسائل الإعلام أو الإدلاء باستشارات طبية قبل الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ونقابة الأطباء، فالفضائيات هى الباب الخلفى لتحقيق أرباح بالملايين.

وأشار إلى أنه يجب على وزارة الصحة ونقابة العلاج الطبيعى إصدار قائمة بالمراكز المرخصة والمسموح للمواطن أن يتلقى العلاج بها مع تحديد مهام الأطباء والعاملين ليعرف جميع الأطراف أدوارهم فلا يحدث أى تجاوز من أى طرف.
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طلب إحاطة حول انتشار ظاهرة انتحال صفة طبيب علاج طبيعي

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