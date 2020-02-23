برلماني يحذر خريجي التربية الرياضية من ممارسة مهنة العلاج الطبيعي

قال النائب محمد الشوري عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن منتحلي صفة طبيب العلاج الطبيعي ويمارسون المهنة في عيادات غير مرخصة يعرضون أنفسهم للسجن والغرامة وغلق المكان.
وأضاف "الشوري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن العيادات التي تم ترخيصها في السنوات الماضية خارج إطار قانون العقوبات الجديد الصادر بحق منتحلي صفة طبيب العلاج الطبيعي والعيادات الخاصة بالعلاج بالكهرباء.
وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن ممارس مهنه طب العلاج الطبيعي يجب أن يكون خريج كلية طب العلاج الطبيعي بشهادة معتمدة رسمية، محذرًا خريجي كليات التربية الرياضية أن يفتحوا عيادات خاصة لصالحهم ويمارسون مهنة العلاج الطبيعي، قائلًا:" لا يمكن لخريج كلية التربية الرياضية أن يمارس هذه المهمة أو فتح عيادة خاصه أو يتعرض للمسائلة القانونية.
يأتى ذلك بعد أن تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول انتشار ظاهرة قيام أشخاص ينتحلون صفة طبيب علاج طبيعي بصورة وهمية، ويقومون بافتتاح عيادات غير مرخصة، والقيام بتمرينات غير مؤهلة مع المرضى، تؤدي إلى مضاعفة إصابتهم، في غياب رقابة وزارة الصحة.