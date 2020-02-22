محافظ القليوبية يكرم طلاب مدرسة الأمل للصم والبكم

كرم عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية طلاب مدرسة الأمل للصم والبكم لحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المسرح ممثلة في إدارة التربية الخاصة لطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات المسرح - التربية الرياضية.

وقال المحافظ ان الطلاب حصلوا على 10 ميداليات ذهب في (النص، الإخراج، و8 ميداليات تمثيل)، وحصلت التربية الرياضية على 14 ميدالية ذهب وفضة وبرونز في ألعاب القوى، وشارك بالتكريم طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم.

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كان الطلاب قد حصلوا على المركز الأول بالمسرحية التي شاركت بها المدرسة في مسابقة المسرح التي نظمتها وزارة التربية والتعليم وطلاب التربية الخاصة تحت عنوان: (صدق إنك تقدر)، وتدور المسرحية حول فكرة إنشاء قناة تليفزيونية تعرض مشكلات الصم والبكم، وإمكانية إعداد مناهج دراسية خاصة بالصم).

وشارك بالمسرحية كل من، الطلاب، علاء خالد، عبد الرحمن فوزي، حسن محمد محمود عبد الغني، حكمت عبده، منى أشرف، رحمه إيهاب، سهير أشرف، هدى محمد، وفريق العمل من المعلمين المشرفين، أسماء على، شيرين على، ريهام صبحي، أحمد عبد القوي، ومترجمة إشارة كاترين عياد.