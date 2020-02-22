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فن

شاهد.. كارول سماحة تغني wreckindball

السبت 22/فبراير/2020 - 07:32 م
كارول سماحة
كارول سماحة
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قسم الفن

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة فيديو وهي تغني باللهجة الاجنبية اغنية “wreckinfball” ، علي صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “facebook”.


وعلقت كارول سماحة علي الفيديو قائلة: كارول سماحة تغني باللهجة الاجنبية اغنية “wreckindball” ، من ضمن مهرجان “Byblos interatioal festival”.


وتفاعل الجمهور مع الفيديو وكانت التعليقات كالاتي: فنانة جميلة شكل وروح واحساس_دائما متألقة_لما يكون الصوت جميل تسمع بكل اللغات احساس جميل_صوت جميل"، وحقق الفيديو 23 الف مشاهدة في 4 ساعات.


يذكر أن "سماحة" اطلقت مؤخرا كليب "هيدا قدري"، من احدث البوماتها "ذكرياتي"، وهي من كلمات كارول، وألحان محمود عيد، ومن توزيع عمر صباغ.

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