موعد مباراة منتخب مصر وفلسطين في كأس العرب للشباب

يواجه منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين نظيره منتخب فلسطين بعد غد الاثنين فى ختام مبارياته بدور المجموعات ببطولة كاس العرب المقامة حاليا فى السعودية.





ونجح منتخب شباب الفراعنة بقيادة ربيع ياسين فى إقتناص 4 نقاط بعد الفوز على نظيره منتخب الجزائر بنتيجة 4/1 والتعادل 2/2 مع منتخب السعودية.





وعقد الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة جلسة مع لاعبى منتخب الشباب فى مران اليوم السبت التى جرت استعدادا للمشاركة فى نهائيات أمم إفريقيا المقبلة فيما عقد ربيع ياسين مدرب المنتخب جلسة فنية مع اللاعبين لشرح نقاط القوة والضعف بصفوف المنافسين.





وجاءت المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العرب على النحو التالي : العراق وتونس وموريتانيا والكويت.





والمجموعة الثالثة: السعودية وفلسطين والجزائر ومصر.





والمجموعة الرابعة: السودان وليبيا وجزر القمر والإمارات.



